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13:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Великая заявила, что ничего не знает о дуэли с Загитовой

Софья прокомментировала информацию о поединке с фигуристкой.

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Источник: Reuters

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая не получала обращений о проведении показательного поединка по правилам фехтования с чемпионкой Олимпиады 2018 года по фигурному катанию Алиной Загитовой. Об этом Великая рассказала ТАСС.

«Впервые об этом слышу, ко мне никто не обращался. Не знаю, что это такое и где это опубликовано», — сказала Софья.

Ранее на сайте Дня московского спорта опубликовали информацию, что Великая и Загитова 1 июля проведут показательный поединок по фехтованию. День московского спорта пройдет в «Лужниках».

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