Великая заявила, что ничего не знает о дуэли с Загитовой

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая не получала обращений о проведении показательного поединка по правилам фехтования с чемпионкой Олимпиады 2018 года по фигурному катанию Алиной Загитовой. Об этом Великая рассказала ТАСС.

«Впервые об этом слышу, ко мне никто не обращался. Не знаю, что это такое и где это опубликовано», — сказала Софья.