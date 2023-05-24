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11:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Польшу лишили чемпионата Европы по фехтованию за недопуск России

FIE наказал поляков из-за отсутствия возможности участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

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Источник: Reuters

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) лишил индивидуальные соревнования на Европейских играх в Кракове статуса чемпионата Европы из-за отсутствия возможности участия в них российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Ранее власти Польши отказались пускать россиян и белорусов на территорию страны, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и решения отдельных международных федераций о допуске спортсменов из этих стран. Нейтральный статус был предоставлен 17 российским спортсменам и 12 специалистам.

Таким образом, индивидуальный турнир в Кракове, который пройдет с 21 июня по 2 июля, не будет приносить очки в гонке за путевки на Олимпийские Игры-2024. В FIE отметили, что индивидуальный чемпионат Европы пройдет в октябре.

При этом командные соревнования по фехтованию в Кракове сохранят статус чемпионата Европы, так как российские и белорусские команды в любом случае не имели бы права участвовать в них.

Россия является лидером по числу медалей в истории чемпионатов Европы по фехтованию. На счету россиян 76 золотых, 67 серебряных и 67 бронзовых наград.

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