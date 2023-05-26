Италия разрешила российским фехтовальщикам выступать на ЧМ в Милане

Ранее несколько стран отказались допускать россиян на международные турниры по фехтованию, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и решения Международной федерации фехтования (FIE) федераций о допуске спортсменов из этих стран. В частности, Польша отказались пускать россиян и белорусов на территорию страны на европейский турнир в Кракове, из-за чего турнир лишился статуса чемпионата Европы.

«Подписаны все документы в соответствии с рекомендациями МОК, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в предстоящих спортивных соревнованиях в нейтральном качестве в Италии», — сказал президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.