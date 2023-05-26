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16:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Италия разрешила российским фехтовальщикам выступать на ЧМ в Милане

Италия разрешила российским спортсменам выступать на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Об этом сообщает 247 News Agency.

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Источник: AP 2022

Ранее несколько стран отказались допускать россиян на международные турниры по фехтованию, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и решения Международной федерации фехтования (FIE) федераций о допуске спортсменов из этих стран. В частности, Польша отказались пускать россиян и белорусов на территорию страны на европейский турнир в Кракове, из-за чего турнир лишился статуса чемпионата Европы.

«Подписаны все документы в соответствии с рекомендациями МОК, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в предстоящих спортивных соревнованиях в нейтральном качестве в Италии», — сказал президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.

К чемпионату мира, который пройдет с 22 по 30 июля, допущены 11 российских и белорусских спортсменов. В изначальном списке было 39 человек — 28 спортсменов не прошли проверку на «нейтральность».

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