«Они хотели показать, что Россия и Украина вместе». Харлан — о скандале на ЧМ

«Я думаю, они хотели использовать рукопожатие как знак мира — что спорт вне политики и все в этом роде. Для них было очень важно сделать фото и видео, чтобы доказать, что Россия и Украина вместе. Но всё пошло не по их плану, потому что я даже не рассматривала такие варианты. Никто не может заставить меня.
Я была готова соревноваться, предлагала действовать в соответствии с COVID-протоколом, хотела это сделать. Сказала ей, что не буду жать руку: ничего плохого не было сказано, всё было очень профессионально и прямо. Я знала, что момент рукопожатия настанет, поэтому, конечно, подготовилась — но не могла подготовиться к ее реакции и всему, что последовало.
Я видела рефери моего боя, и он был белый, как простыня, чуть не плакал. В тот момент я поняла, что должно произойти. Умоляла его не делать этого, но знала, что это не его решение. Он бы этого не сделал, если бы решал сам. Этой черной карточкой они уничтожили всех: арбитра, меня, мою федерацию, мою страну, все. МОК и национальные федерации должны уделить максимальное внимание надлежащей проверке нейтралитета.
Эти спортсмены — совсем не жертвы. Конечно, их страна подтолкнула их к тому, чтобы говорить, что это несправедливо по отношению к ним, что в ситуации, когда меня прямо спровоцировали, я плохой человек. Но они живут с закрытыми глазами. Надеюсь, случившееся со мной что-то изменит в мировом спорте», — сказала Харлан.
Напомним, 27 июля украинская саблистка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову (15:7) и отказалась от рукопожатия после поединка, выставив вперед саблю в сторону россиянки. По правилам Международной федерации фехтования (FIE) должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями, в противном случае поединок не может быть завершенным.
Смирнова более 50 минут находилась на дорожке в ожидании решения судей. В итоге FIE нарушила свой регламент и отдала победу украинке, которая прошла в 1/16 финала чемпионата мира. Чуть позже Харлан была дисквалифицирована. Спустя сутки FIE отменила ее дисквалификацию, заявив, что это решение было принято в соответствии с «олимпийским духом». Харлан смогла продолжить выступления на ЧМ в командных соревнованиях.
После поединка Харлан и Смирновой FIE отменила требование об обязательном рукопожатии после поединка, а глава МОК Томас Бах заявил о готовности предоставить украинке дополнительную квоту на Олимпийские игры 2024 года в Париже для выступления в индивидуальных соревнованиях.