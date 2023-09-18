«Они хотели показать, что Россия и Украина вместе». Харлан — о скандале на ЧМ

«Я думаю, они хотели использовать рукопожатие как знак мира — что спорт вне политики и все в этом роде. Для них было очень важно сделать фото и видео, чтобы доказать, что Россия и Украина вместе. Но всё пошло не по их плану, потому что я даже не рассматривала такие варианты. Никто не может заставить меня.



Я была готова соревноваться, предлагала действовать в соответствии с COVID-протоколом, хотела это сделать. Сказала ей, что не буду жать руку: ничего плохого не было сказано, всё было очень профессионально и прямо. Я знала, что момент рукопожатия настанет, поэтому, конечно, подготовилась — но не могла подготовиться к ее реакции и всему, что последовало.



Я видела рефери моего боя, и он был белый, как простыня, чуть не плакал. В тот момент я поняла, что должно произойти. Умоляла его не делать этого, но знала, что это не его решение. Он бы этого не сделал, если бы решал сам. Этой черной карточкой они уничтожили всех: арбитра, меня, мою федерацию, мою страну, все. МОК и национальные федерации должны уделить максимальное внимание надлежащей проверке нейтралитета.



Эти спортсмены — совсем не жертвы. Конечно, их страна подтолкнула их к тому, чтобы говорить, что это несправедливо по отношению к ним, что в ситуации, когда меня прямо спровоцировали, я плохой человек. Но они живут с закрытыми глазами. Надеюсь, случившееся со мной что-то изменит в мировом спорте», — сказала Харлан.