Мать объявленного в розыск шпажиста объяснила его отъезд в США

Ранее сообщалось, что Сергей Бида и его супруга Виолетта, которые являются военнослужащими, были объявлены в розыск по ст. 377 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

«Операцию сын пока не сделал. Но у него была мысль продолжить карьеру в случае успешного ее проведения. Однако ему предложили там работу, и он трудится тренером. А весь сыр-бор из-за того, что параллельно он иногда выступает на первенствах США. Но соревнуется он исключительно за клуб, а не за страну. Его просят, и он выходит на помост. В России все слишком перекрутили», — сказала Гришина.

Мать спортсмена сообщила, что перед поездкой ее сын несколько раз пытался уволиться из Росгвардии и у него было необходимое разрешение на выезд из страны, полученное от Минспорта.

«Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали. Но у него имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта. Соответствующие списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Их он отправлял в том числе в Росгвардию, поскольку в нем присутствовали и другие фехтовальщики.



Аналогичный список был в Министерстве обороны. Там их подписывали. Так что у Сергея имелось официальное разрешение на выезд до конца текущего года. Потому его и не остановили на границе. Поэтому Сергей абсолютно не переживал. Он планировал уехать, сделать операцию и, возможно, вернуться обратно», — сообщила Гришина.

Сергей Бида является трехкратным чемпионом Европы и серебряным призером Олимпиады в Токио в командном турнире. Его жена Виолетта также является профессиональной фехтовальщицей. Она выигрывала серебро на чемпионате мира 2019 года.