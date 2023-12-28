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12:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Мать объявленного в розыск шпажиста объяснила его отъезд в США

Мать объявленного в розыск российского фехтовальщика Сергея Биды Елена Гришина объяснила отъезд сына в США необходимостью сделать операцию. Об этом сообщает RT.

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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что Сергей Бида и его супруга Виолетта, которые являются военнослужащими, были объявлены в розыск по ст. 377 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

«Операцию сын пока не сделал. Но у него была мысль продолжить карьеру в случае успешного ее проведения. Однако ему предложили там работу, и он трудится тренером. А весь сыр-бор из-за того, что параллельно он иногда выступает на первенствах США. Но соревнуется он исключительно за клуб, а не за страну. Его просят, и он выходит на помост. В России все слишком перекрутили», — сказала Гришина.

Мать спортсмена сообщила, что перед поездкой ее сын несколько раз пытался уволиться из Росгвардии и у него было необходимое разрешение на выезд из страны, полученное от Минспорта.

«Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали. Но у него имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта. Соответствующие списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Их он отправлял в том числе в Росгвардию, поскольку в нем присутствовали и другие фехтовальщики.

Аналогичный список был в Министерстве обороны. Там их подписывали. Так что у Сергея имелось официальное разрешение на выезд до конца текущего года. Потому его и не остановили на границе. Поэтому Сергей абсолютно не переживал. Он планировал уехать, сделать операцию и, возможно, вернуться обратно», — сообщила Гришина.

Сергей Бида является трехкратным чемпионом Европы и серебряным призером Олимпиады в Токио в командном турнире. Его жена Виолетта также является профессиональной фехтовальщицей. Она выигрывала серебро на чемпионате мира 2019 года.

Мать Сергея Елена Гришина является двукратным серебряным призером чемпионатов мира по фехтованию. Она выступала на Олимпиаде-1988 в Сеуле и на Олимпиаде-1992 в Барселоне. Гришина специализировалась в фехтовании на рапирах.

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