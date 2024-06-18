Украинка отказалась пожимать руку грузинской шпажистке на ЧЕ

Украинская шпажистка Елена Кривицкая отказалась пожимать руку представительнице Грузии Майе Гучмазовой после поединка на чемпионате Европы по фехтованию.

Поединок завершился победой Кривицкой со счетом 15:9. Гучмазова была недовольна поведением соперницы, отказавшейся пожать ей руку. Кривицкая продолжила выступление на соревнованиях и выбыла из борьбы в ⅛ финала. 32-летняя Гучмазова является уроженкой Владикавказа, за сборную Грузии она выступает с 2017 года, Кривицкая родилась в Ярославской области, но заниматься фехтованием стала уже в Тернопольской области Украины. Спортсменке 27 лет, она трижды становилась бронзовым призером чемпионатов мира.

В июле 2023 года украинская саблистка Ольга Харлан в 1/32 финала чемпионата мира в Милане победила выступавшую в нейтральном статусе россиянку Анну Смирнову, но была дисквалифицирована за отказ от обязательного рукопожатия после матча. Вскоре после этого Международный олимпийский комитет выступил с просьбой «деликатнее относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами», и Международная федерация фехтования (FIE) отменила наказание Харлан, которая смогла выступить в командных соревнованиях. Протест россиянки был отклонен сразу — она не была допущена к следующей стадии чемпионата.