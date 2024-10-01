Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алишер Усманов выиграл суд против немецкого канала

Журналист канала ARD Хайо Зеппельт обвинил Алишера Усманова в создании системы «подкупа судей» в фехтовании.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В августе 2024 года телеканал ARD опубликовал две статьи и видеорепортаж о фехтовании на Олимпийских играх в Париже, в которых журналист Зеппельт обвинил Усманова в создании системы подкупа судей.


Земельный суд Гамбурга назвал недостоверными обвинения телеканала ARD в адрес Алишера Усманова в создании системы подкупа судей в Международной федерации фехтования (FIE).

«Cуд признал опубликованные ARD сведения недостоверными, издал запрашиваемый судебный запрет, запрещающий их распространение как “недопустимые сообщения, основанные на подозрениях”, — говорится в сообщении пресс-службы бизнесмена.

Репортаж Хайо Зеппельта был основан, в частности, на эпизоде с грузинским спортсменом Сандро Базадзе, проигравшим поединок в ⅛ финала Олимпийских игр в Париже, как он сам утверждал, из-за нечестного судейства. Позднее президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе отозвал это утверждение как эмоциональное и принес официальные извинения FIE.

В 2014 году именно после серии репортажей Зеппельта о допинге в России международные спортивные организации начали расследование, приведшее к дисквалификации целого ряда спортсменов из России.