Алишер Усманов выиграл суд против немецкого канала

Земельный суд Гамбурга назвал недостоверными обвинения телеканала ARD в адрес Алишера Усманова в создании системы подкупа судей в Международной федерации фехтования (FIE).

«Cуд признал опубликованные ARD сведения недостоверными, издал запрашиваемый судебный запрет, запрещающий их распространение как “недопустимые сообщения, основанные на подозрениях”, — говорится в сообщении пресс-службы бизнесмена.

Репортаж Хайо Зеппельта был основан, в частности, на эпизоде с грузинским спортсменом Сандро Базадзе, проигравшим поединок в ⅛ финала Олимпийских игр в Париже, как он сам утверждал, из-за нечестного судейства. Позднее президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе отозвал это утверждение как эмоциональное и принес официальные извинения FIE.

В 2014 году именно после серии репортажей Зеппельта о допинге в России международные спортивные организации начали расследование, приведшее к дисквалификации целого ряда спортсменов из России.