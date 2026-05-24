Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Перу

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян заняла третье место на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме.

Источник: Валерия Калугина/ТАСС

Российская саблистка Яна Егорян завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме. Двукратная олимпийская чемпионка заняла третье место в личном турнире.

Победительницей соревнований стала действующая чемпионка Европы француженка Сара Нутча. Второе место заняла представительница Южной Кореи Чой Себин.

Еще одну бронзовую медаль получила венгерская фехтовальщица Шугар Катинка Баттаи.

Российские фехтовальщики допускаются к турнирам Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе. Они могут выступать как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях.

С декабря российские юниоры получили возможность участвовать в международных стартах без ограничений.