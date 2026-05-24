Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Перу

Российская саблистка Яна Егорян завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме. Двукратная олимпийская чемпионка заняла третье место в личном турнире.
Победительницей соревнований стала действующая чемпионка Европы француженка Сара Нутча. Второе место заняла представительница Южной Кореи Чой Себин.
Еще одну бронзовую медаль получила венгерская фехтовальщица Шугар Катинка Баттаи.
Российские фехтовальщики допускаются к турнирам Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе. Они могут выступать как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях.
С декабря российские юниоры получили возможность участвовать в международных стартах без ограничений.