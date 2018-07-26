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26 июля, источник: Sportmail.ru

Погорилая: Очень жалко было узнать, что радио «Спорт FM» хотят закрыть. У меня ужасное негодование!

Фигуристка Анна Погорилая заступилась за радио «Спорт FM», которое объявило о вынужденной смене формата.

Источник: Reuters

«Очень жалко было сегодня узнать, что мою любимую и неповторимую радиостанцию “Спорт FM” хотят закрыть и вместо этого сделать музыкальное радио (которых сейчас очень много).

У меня ужасное негодование! Закрыть единственную спортивную радиостанцию из-за того, что нужна именно эта волна. Ищите другую волну, а спорт оставьте в покое!» — написала Погорилая в инстаграме.

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