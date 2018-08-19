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13:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Плющенко: Звонят журналисты, фермерские магазины и требуют «огурцы от Плющенко»!

Бывший фигурист Евгений Плющенко показал, какие овощи выросли у него на участке.

«Нахожусь в Японии, готовлюсь к шоу, а пресса пишет про наш урожай огурцов) Звонят журналисты, фермерские магазины и рынки и требуют “огурцы от Плющенко”! Дорогие, у нас в этом году действительно выдался хороший урожай не только огурцов, но давать на реализацию и продавать наши овощи и фрукты пока не планируем, хотя Яна уже была готова)» — написал Плющенко в своем инстаграме.

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