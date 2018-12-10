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11:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Дмитрий Соловьев: Перед ОИ-2018 писали чуть ли не с угрозами

Фигурист Дмитрий Соловьев принял участие в проекте «Натуральная правда» и рассказал о травмах, о долге спортсмена и о выступлении в Пхенчхане под нейтральным флагом. Редакция проекта Mail Спорт собрала цитаты фигуриста в различные периоды карьеры.

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Источник: Reuters

— Однажды я дурачился перед занятиями по хореографии, и на меня упала шведская стенка. Произошла полная раскоординация движений, и я даже подумывал о том, чтобы закончить с фигурным катанием. Катя и ее мама около полугода меня «обрабатывали», но я кататься с девочкой не хотел. После долгих уговоров согласился провести одну совместную тренировку. На ней мне понравилась одна девочка, ради того, чтобы получить возможность видеться с ней, и решил остаться. Со временем втянулся, появился интерес к парному катанию. Кстати, с той девочкой у нас так ничего и не вышло. («Большой спорт», март 2013-го)

— Даже врагу не пожелаю пропустить почти восемь месяцев без тренировок и в ожидании неизвестности. Мы многое упустили, но мы счастливы, что вернулись. (Instagram Дмитрия Соловьева, ноябрь 2015-го)

— Чувствовал себя как будто в психушке (во время перерыва из-за травмы, — прим. Ред.) — четыре стены, метание от одной к другой, пытаюсь найти выход, а выхода нет. Вот так все у меня происходило. Потому что один врач говорит одно, другой — другое, третий — третье. И уже голова начинает разрываться, не понимаешь, как правильно себя вести. Кто-то рекомендует тренироваться через боль, второй советует снизить нагрузку. И ты не знаешь, что делать. («Р-Спорт», сентябрь 2015-го)

— Никто не задумывается, через что приходится пройти спортсмену. Бывает так, что ты просыпаешься, и у тебя нет сил, у тебя все болит. Вот вообще все. Каждый проходит через сложнейшие травмы. У меня колено, мениск. Как будто тебе выстрелили в ногу во время какого-то элемента, и ты просто падаешь. Я восемь месяцев вообще не катался. Это недопустимо. Я лучше через боль буду тренироваться, чем пропускать еще. Неизвестно, чем это обернется. После травмы мы начали наверстывать все заново. Мы понимали, что основное для нас — это выложиться на полную на протяжении всей дороги в карьере. У всех спортсменов свои проблемы, если не можешь справляться — тогда бросай. Если справляешься — тогда молчи.

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— В настоящее время у детей пропадает желание что-то делать, заниматься спортом или просто гулять с друзьями после школы на улице, общаться, играть в игры всем двором… Затмевается сознание гаджетами, компьютерными играми, телефонами, и пропадает всякое понятие благодарности и уважения к своим родителям.

Жалко, грустно смотреть на это, вспоминая свое счастливое детство. Мы умели радоваться конфете, а сегодня телефон не той модели. (Instagram Дмитрия Соловьева, июль 2018-го)

— Шоу — это совсем другая работа. Она бывает очень интересной, но никакое шоу я не сравнил бы с соревнованиями. Там адреналин, там особенная усталость. («Спорт-Экспресс», июль 2017-го)

— Для нас после Сочи других соревнований кроме Олимпийских игр не существовало. Это была цель. Самый сложный момент — это вопросы по поводу того, будем выступать или нет, под флагом Олимпиады или под российским. Нас готовили к тому, что будут какие-то провокации, что-то еще. Много писали: «предатели!», чуть ли не с угрозами. На меня это никак не действовало. В любом случае мы спортсмены от России, как бы мы не назывались. Мы приехали как сборная России. И сейчас я прекрасно понимаю, что мы сделали все правильно.

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— Я по своей натуре очень ленивый человек. Мне всегда было тяжело заставить себя проснуться утром с первым звонком будильника. Но с некоторых пор я просто поставил себе задачу — во всем преодолевать себя. Зазвонил будильник — я встал. Не позволяю себе валяться в постели. Такие мелочи позволяют начать преодолевать себя и в более серьезных вещах. («Р-Спорт», декабрь 2017-го)

— У нас была такая череда неприятностей: откатываем сезон и случается новая ситуация с мельдонием. У Кати (партнерши Соловьева Екатерины Бобровой, — прим. ред.) положительный анализ на мельдоний, дисквалификация до двух лет. У меня все сломалось. Я месяц вообще не знал, что делать, бросаться на поиски партнерши? Но я вспомнил, как Катя меня ждала после травмы. И сказал: «Кать, либо с тобой, либо мы заканчиваем». Мы прекратили тренировки. Каждый из нас начал заниматься чем-то своим. Но я верил, что все будет хорошо. И, в общем-то, мы стали работать (временная дисквалификация Бобровой была отменена в апреле 2016 года, — прим. ред). Поставили две программы. Максимально хорошо откатали этот сезон и были довольны, были заряжены на олимпийский сезон.

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— Пострелял первый раз из автомата. Все было нормально, вот только каска постоянно слетала на нос. Несмотря на это, во время пробной пристрелки я выбил одну «восьмерку». А вот перед зачетной стрельбой поменял автомат, и не попал ни разу.

Было любопытно было посмотреть на механизм автомата. Все оказалось намного проще, чем я думал. Сейчас без проблем могу разобрать и собрать АК-47. («Весь спорт», май 2013-го)

Дмитрий Соловьев — российский фигурист, выступающий в танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой, чемпион Олимпийских игр в Сочи, серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане. Бронзовый призер чемпионата мира. Чемпион Европы, трехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер первенств Европы.

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