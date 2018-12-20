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20:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Короткий танец на ЧР по фигурному катанию (видеотрансляция)

В Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию.

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Последними в четверг на лед выйдут танцевальные пары. Соревнования начнутся в 20:30 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в четверг короткую программу представили мужчины и спортивные пары. Среди мужчин лучший результат показал Максим Ковтун, набравший 95.14 балла. Среди пар первенствовали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 80.06 балла.

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