Короткий танец на ЧР по фигурному катанию (видеотрансляция)
В Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию.
В Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию.
Последними в четверг на лед выйдут танцевальные пары. Соревнования начнутся в 20:30 мск.
Ранее в четверг короткую программу представили мужчины и спортивные пары. Среди мужчин лучший результат показал Максим Ковтун, набравший 95.14 балла. Среди пар первенствовали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 80.06 балла.