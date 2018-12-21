Загитова или Медведева? Фигуристки выступают на ЧР (видеотрансляция)

Ранее в четверг в короткой программе уже выступили мужчины, пары и танцевальные дуэты. Среди мужчин лучший результат показал Максим Ковтун, который набрал 95.14 балла. В соревнованиях пар первенствовали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые набрали 80.06 балла. Среди танцевальных пар лидируют Виктория Синицына и Никита Кацалапов, набравшие 84.01 балла.