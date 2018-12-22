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15:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Пары выступают в произвольной программе на ЧР (видео)

В Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию.

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Сегодня в субботу определится чемпион страны среди пар. Соревнования начнутся в 15:30 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.

После короткой программы лидирует дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 80.06 балла.

Ранее в пятницу определились чемпионы России среди мужчин и танцевальных пар. В соревнованиях мужчин-одиночников победил Максим Ковтун, который по сумме двух программ набрал 281.59 балла. В соревнованиях танцевальных пар титул завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набравшие 212.32 балла.

Также вечером в субботу разыграют титул чемпионки России женщины. Начало соревнований — 18:00 мск.

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