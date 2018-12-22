Пары выступают в произвольной программе на ЧР (видео)

Сегодня в субботу определится чемпион страны среди пар. Соревнования начнутся в 15:30 мск.

Ранее в пятницу определились чемпионы России среди мужчин и танцевальных пар. В соревнованиях мужчин-одиночников победил Максим Ковтун, который по сумме двух программ набрал 281.59 балла. В соревнованиях танцевальных пар титул завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набравшие 212.32 балла.