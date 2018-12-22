Пары выступают в произвольной программе на ЧР (видео)
В Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию.
В Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию.
Сегодня в субботу определится чемпион страны среди пар. Соревнования начнутся в 15:30 мск.
После короткой программы лидирует дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 80.06 балла.
Ранее в пятницу определились чемпионы России среди мужчин и танцевальных пар. В соревнованиях
Также вечером в субботу разыграют титул чемпионки России женщины. Начало соревнований — 18:00 мск.