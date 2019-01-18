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17:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведева сходила на матч ЦСКА в Евролиге

Жене понравилось.

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Источник: РИА "Новости"

Российская фигуристка побывала на домашнем матче ЦСКА против «Баварии» в Евролиге.

Никита Курбанов подарил спортсменке свою игровую майку.

«Спасибо большое ЦСКА за приглашение: fire: Безумно понравилось, и теперь, кажется, баскетбол — это тот вид спорта, за которым я буду следить», — написала Медведева в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА победил «Баварию» 77:70, выйдя вперед в 4-й четверти. На матче также присутствовал бывший защитник футбольного ЦСКА Сергей Игнашевич.

Илья Андреев

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