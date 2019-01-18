Медведева сходила на матч ЦСКА в Евролиге
Жене понравилось.
Жене понравилось.
Российская фигуристка побывала на домашнем матче ЦСКА против «Баварии» в Евролиге.
Никита Курбанов подарил спортсменке свою игровую майку.
«Спасибо большое ЦСКА за приглашение: fire: Безумно понравилось, и теперь, кажется, баскетбол — это тот вид спорта, за которым я буду следить», — написала Медведева в инстаграме.
ЦСКА победил «Баварию» 77:70, выйдя вперед в 4-й четверти. На матче также присутствовал бывший защитник футбольного ЦСКА Сергей Игнашевич.
Илья Андреев