Медведева сходила на матч ЦСКА в Евролиге

Российская фигуристка побывала на домашнем матче ЦСКА против «Баварии» в Евролиге.



Никита Курбанов подарил спортсменке свою игровую майку.



«Спасибо большое ЦСКА за приглашение: fire: Безумно понравилось, и теперь, кажется, баскетбол — это тот вид спорта, за которым я буду следить», — написала Медведева в инстаграме.