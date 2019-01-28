«Отдельное спасибо моим фанатам за «плюшевый флешмоб». Загитову забросали игрушками
Болельщики поддержали спортсменку.
Болельщики поддержали спортсменку.
Российская фигуристка Алина Загитова поблагодарила болельщиков, которые бросали ей на лед детские игрушки.
Олимпийская чемпионка стала второй на чемпионате Европы.
«Мои первые и дорогие мне медали в 2019 на Чемпионате Европы! Спасибо Минску и всем болельщикам, кто переживал за меня. Большая благодарность моим тренерам Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу Дудакову за то, что вы всегда со мной.
Отдельное спасибо моим фанатам за “плюшевый флешмоб” на льду — вы лучшие! С такой поддержкой я чувствую себя уверенно, и мне хочется радовать вас новыми прокатами. Игрушки подарила детям из детского дома, пусть у них тоже будет отличное настроение», — написала Загитова в своем инстаграме.
Илья Андреев