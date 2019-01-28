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14:58 (мск), источник: Sportmail.ru

«Отдельное спасибо моим фанатам за «плюшевый флешмоб». Загитову забросали игрушками

Болельщики поддержали спортсменку.

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Источник: РИА "Новости"

Российская фигуристка Алина Загитова поблагодарила болельщиков, которые бросали ей на лед детские игрушки.

Олимпийская чемпионка стала второй на чемпионате Европы.

«Мои первые и дорогие мне медали в 2019 на Чемпионате Европы! Спасибо Минску и всем болельщикам, кто переживал за меня. Большая благодарность моим тренерам Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу Дудакову за то, что вы всегда со мной.

Отдельное спасибо моим фанатам за “плюшевый флешмоб” на льду — вы лучшие! С такой поддержкой я чувствую себя уверенно, и мне хочется радовать вас новыми прокатами. Игрушки подарила детям из детского дома, пусть у них тоже будет отличное настроение», — написала Загитова в своем инстаграме.

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Илья Андреев

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