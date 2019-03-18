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18:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Плющенко проводит отпуск на Мальдивах (фото)

И даже там катается на коньках.

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Источник: РИА "Новости"

Знаменитый фигурист Евгений Плющенко вместе с женой и сыном улетел отдыхать на Мальдивы.

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Известный спортсмен, а ныне тренер, показал своим подписчикам в инстаграме, как они встретили мурену и скатов на берегу Индийского океана.

«Мурену встретить на Мальдивах — это большая удача, выплывает редко и очень опасна!».

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Вместе с сыном Сашей Плющенко-старший покатался на коньках.

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Завтрак в семье Плющенко в отпуске выглядит так.

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Жена Евгения Яна Рудковская рассказала, что сбылась ее мечта поплавать в океане с черепахой.

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Илья Андреев

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