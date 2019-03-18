Плющенко проводит отпуск на Мальдивах (фото)
И даже там катается на коньках.
И даже там катается на коньках.
Знаменитый фигурист Евгений Плющенко вместе с женой и сыном улетел отдыхать на Мальдивы.
Известный спортсмен, а ныне тренер, показал своим подписчикам в инстаграме, как они встретили мурену и скатов на берегу Индийского океана.
«Мурену встретить на Мальдивах — это большая удача, выплывает редко и очень опасна!».
Вместе с сыном Сашей
Завтрак в семье Плющенко в отпуске выглядит так.
Жена Евгения Яна Рудковская рассказала, что сбылась ее мечта поплавать в океане с черепахой.
Илья Андреев