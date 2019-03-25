Загитова сфотографировалась на фоне сакуры

На завершившемся чемпионате мира в Японии Загитова впервые стала чемпионкой мира.



«Мечты сбываются. Я это точно знаю. Надо только верить в себя, не бояться и уверенно идти к своей мечте, даже когда руки совсем опускаются.



Мне выпала большая удача работать с моими любимыми тренерами, о которых я не устану говорить, которыми я не устану восхищаться. Этери Георгиевна и Даниил Маркович, Сергей Викторович, Людмила Борисовна, Алексей Железняков и Сергей Александрович — это ваша победа, ваше мастерство и это наше общее чемпионство.



Спасибо болельщикам за тёплый приём, за ваши поздравления — я старалась порадовать вас своим катанием. Спасибо, что верите в меня и так сильно болеете — вы всегда помогаете мне чувствовать уверенность на льду», — написала Загитова в инстаграме.