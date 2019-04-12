Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов0
Рубин0
Футбол. Зарубежный
20:00
Дижон
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:30
Нюрнберг
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
21:45
Нант
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
Хоккей. НХЛ
13.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
13.04
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
13.04
Виннипег Джетс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
13.04
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
19Игорь Акинфеев: легенде № 35 — 33!
8«Ливерпуль» дома обыграл «Порту»
18:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Загитова сфотографировалась с Ургантом

Алина стала гостьей его шоу.

Наверх

Российская фигуристка Алина Загитова пришла в гости к Ивану Урганту — ведущему передачи «Вечерний Ургант». Для анонса передачи, которая будет показана 12 апреля в 23.25 на Первом канале, спортсменка сделала совместное фото.

Во время загрузки произошла ошибка.

На фотографии запечатлена также собака Загитовой Масару. Домашнего питомца (порода называется акита-ину) олимпийской чемпионке подарили японцы, узнавшие, что она мечтает о такой же собаке, как в фильме «Хатико».

Масару — так зовут щенка — уже выходит с Алиной на лед.

Во время загрузки произошла ошибка.

Илья Андреев

Эксперты поделились ожиданиями от финала Кубка Гагарина
Глейхенгауз рассказал, собирается ли Загитова завершать карьеру
Глава UFC высказался о будущем Макгрегора в организации
В Петербурге согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева
Российские хоккеисты охотятся за Кубком Стэнли (фото)
«Крылья Советов» принимают «Рубин» в матче РПЛ (трансляция)
Назван самый проверяемый РУСАДА атлет с начала 2019 года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь