Загитова сфотографировалась с Ургантом

Российская фигуристка Алина Загитова пришла в гости к Ивану Урганту — ведущему передачи «Вечерний Ургант». Для анонса передачи, которая будет показана 12 апреля в 23.25 на Первом канале, спортсменка сделала совместное фото.

На фотографии запечатлена также собака Загитовой Масару. Домашнего питомца (порода называется акита-ину) олимпийской чемпионке подарили японцы, узнавшие, что она мечтает о такой же собаке, как в фильме «Хатико».



Масару — так зовут щенка — уже выходит с Алиной на лед.