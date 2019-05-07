Российская фигуристка спела песню «Руки Вверх!» (видео)
У Софьи Самодуровой новое хобби.
У Софьи Самодуровой новое хобби.
Чемпионка Европы Софья Самодурова поделилась со своими подписчиками в инстаграме видео, где она поет песню «Крошка моя» группы «Руки Вверх!».
Спортсменка также попросила болельщиков придумать название для такой рубрики по понедельникам.
«Как и обещала… Выкладываю видео по просьбе Алексея Ягудина», — написала Самодурова.
16-летняя воспитанница Алексея Мишина в этом сезоне дебютировала на чемпионате мира после победы на первенстве Европы.
Илья Андреев