Российская фигуристка спела песню «Руки Вверх!» (видео)

Чемпионка Европы Софья Самодурова поделилась со своими подписчиками в инстаграме видео, где она поет песню «Крошка моя» группы «Руки Вверх!».



Спортсменка также попросила болельщиков придумать название для такой рубрики по понедельникам.



«Как и обещала… Выкладываю видео по просьбе Алексея Ягудина», — написала Самодурова.