Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Барселона
Хоккей. НХЛ
8.05
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ4
Сан-Хосе Шаркс3
Футбол. Зарубежный
6.05
Милан2
Болонья1
Футбол. Зарубежный
6.05
Манчестер Сити1
Лестер0
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс0
Бостон Брюинз3
Все события
Фоторепортажи
13Величие Месси: «Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧ
8«Зенит» спас матч в Грозном
15:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Российская фигуристка спела песню «Руки Вверх!» (видео)

У Софьи Самодуровой новое хобби.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Чемпионка Европы Софья Самодурова поделилась со своими подписчиками в инстаграме видео, где она поет песню «Крошка моя» группы «Руки Вверх!».

Спортсменка также попросила болельщиков придумать название для такой рубрики по понедельникам.

«Как и обещала… Выкладываю видео по просьбе Алексея Ягудина», — написала Самодурова.

Во время загрузки произошла ошибка.

16-летняя воспитанница Алексея Мишина в этом сезоне дебютировала на чемпионате мира после победы на первенстве Европы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Илья Андреев

Футболист ЦСКА признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ
Провал звезд из РФ. Бобровский и Панарин повторили путь Овечкина
В сборную России едет скромный защитник из «Коламбуса»
«Манчестер Сити» нацелился на преемника Роналду
Биатлонист Швеции раскритиковал главу ВАДА за позицию по РУСАДА
Срыв подготовки? Медведева заболела в разгар гастролей
Рядом с ними Кокорин и Мамаев — «шпана»: кто побывал в тюрьме
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь