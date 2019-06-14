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14 июня, источник: Sportmail.ru

Плющенко: Начал тренировать тройной аксель (видео)

А ведь еще недавно была операция на спине.

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Источник: РИА "Новости"


Фигурист Евгений Плющенко рассказал, что тренирует тройной аксель — прыжок, который считается самым сложным в фигурном катании.

«Начал тренировать в Японии 3,5 аксель. Передаю привет доктору Дзукаеву! Док, спасибо. Обещаю скоро приехать к вам на ТО», — подписал видео Плющенко.

Во время загрузки произошла ошибка.

В январе этого года Плющенко перенес операцию на позвоночнике, ему удалили грыжу. Спустя 7 дней Евгений вернулся на лед.

Плющенко завершил карьеру профессионального фигуриста, но продолжает выступать в ледовых шоу, многие из которых проходят в Японии.

Илья Андреев.

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