Плющенко: Начал тренировать тройной аксель (видео)

Фигурист Евгений Плющенко рассказал, что тренирует тройной аксель — прыжок, который считается самым сложным в фигурном катании. «Начал тренировать в Японии 3,5 аксель. Передаю привет доктору Дзукаеву! Док, спасибо. Обещаю скоро приехать к вам на ТО», — подписал видео Плющенко.

В январе этого года Плющенко перенес операцию на позвоночнике, ему удалили грыжу. Спустя 7 дней Евгений вернулся на лед.



Плющенко завершил карьеру профессионального фигуриста, но продолжает выступать в ледовых шоу, многие из которых проходят в Японии.



Илья Андреев.