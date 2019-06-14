Плющенко: Начал тренировать тройной аксель (видео)
А ведь еще недавно была операция на спине.
А ведь еще недавно была операция на спине.
Фигурист Евгений Плющенко рассказал, что тренирует тройной аксель — прыжок, который считается самым сложным в фигурном катании.
«Начал тренировать в Японии 3,5 аксель. Передаю привет доктору Дзукаеву! Док, спасибо. Обещаю скоро приехать к вам на ТО», — подписал видео Плющенко.
В январе этого года Плющенко перенес операцию на позвоночнике, ему удалили грыжу. Спустя 7 дней Евгений вернулся на лед.
Плющенко завершил карьеру профессионального фигуриста, но продолжает выступать в ледовых шоу, многие из которых проходят в Японии.
Илья Андреев.