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14:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Челленджи, тренировки с сыном и танец «Уно». Чем занят Плющенко в самоизоляции

Активный отдых.

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Источник: РИА "Новости"

Бывший фигурист Евгений Плющенко регулярно сообщает в соцсетях, как проводит время в самоизоляции. Судя по постам, жизнь у двукратного олимпийского чемпиона насыщенная.

Евгений занимается физическими упражнениями с 7-летним сыном Александром (он же Гном Гномыч).

«Каждый день мы тренируемся. Тот, кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет — причины. Тренироваться можно везде, было бы желание».

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Тренировки в семье Плющенко разнообразные.

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Записывает Евгений и вот такие челленджи.

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А еще вместе с женой Яной и сыном Плющенко любит танцевать. Вот, например, их версия танца из клипа Uno.

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Илья Андреев

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