Челленджи, тренировки с сыном и танец «Уно». Чем занят Плющенко в самоизоляции

Бывший фигурист Евгений Плющенко регулярно сообщает в соцсетях, как проводит время в самоизоляции. Судя по постам, жизнь у двукратного олимпийского чемпиона насыщенная.



Евгений занимается физическими упражнениями с 7-летним сыном Александром (он же Гном Гномыч).



«Каждый день мы тренируемся. Тот, кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет — причины. Тренироваться можно везде, было бы желание».