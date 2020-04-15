Челленджи, тренировки с сыном и танец «Уно». Чем занят Плющенко в самоизоляции
Активный отдых.
Активный отдых.
Бывший фигурист Евгений Плющенко регулярно сообщает в соцсетях, как проводит время в самоизоляции. Судя по постам, жизнь у двукратного олимпийского чемпиона насыщенная.
Евгений занимается физическими упражнениями с 7-летним сыном Александром (он же Гном Гномыч).
«Каждый день мы тренируемся. Тот, кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет — причины. Тренироваться можно везде, было бы желание».
Тренировки в семье Плющенко разнообразные.
Записывает Евгений и вот такие челленджи.
А еще вместе с женой Яной и сыном Плющенко любит танцевать. Вот, например, их версия танца из клипа Uno.
Илья Андреев