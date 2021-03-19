Самые красивые фигуристки чемпионата мира (фото)
С 22 по 28 марта в Стокгольме будет проходить чемпионат мира по фигурному катанию. Редакция проекта Спорт Mail.ru выбрала самых красивых фигуристок, которым предстоит выступить на мировом первенстве.
С 22 по 28 марта в Стокгольме будет проходить чемпионат мира по фигурному катанию. Редакция проекта Спорт Mail.ru выбрала самых красивых фигуристок, которым предстоит выступить на мировом первенстве.
Спортсмены будут бороться за медали в мужском и женском одиночном катании, в соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду.
Россию на турнире представят:
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;.
Женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева;.
Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.