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15:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Самые красивые фигуристки чемпионата мира (фото)

С 22 по 28 марта в Стокгольме будет проходить чемпионат мира по фигурному катанию. Редакция проекта Спорт Mail.ru выбрала самых красивых фигуристок, которым предстоит выступить на мировом первенстве.

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20
фотографий
20
фотографий

Спортсмены будут бороться за медали в мужском и женском одиночном катании, в соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду.

Россию на турнире представят:

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;.

Женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева;.

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

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