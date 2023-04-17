Российские фигуристы просят гранты для ледовых шоу на 150 миллионов рублей

Заявки на гранты опубликовали на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Татьяна Навка планирует «Серию показов грандиозных ледовых шоу в России в 2023—2024 годах». Общая сумма реализации проекта 229 080 миллионов рублей, из которых 59 970 000 рублей — грант, 169 110 миллионов рублей — софинансирование.

Илья Авербух планирует провести ледовое представление «Письма любви». Общая сумма на реализацию составляет 116 072 577 рублей, 34 886 500 из которых — грант, 81 186 077 — софинансирование.