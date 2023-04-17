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12:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Российские фигуристы просят гранты для ледовых шоу на 150 миллионов рублей

Навка, Плющенко и Авербух подали заявки на гранты.

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Источник: РИА "Новости"

Заявки на гранты опубликовали на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Татьяна Навка планирует «Серию показов грандиозных ледовых шоу в России в 2023—2024 годах». Общая сумма реализации проекта 229 080 миллионов рублей, из которых 59 970 000 рублей — грант, 169 110 миллионов рублей — софинансирование.

Илья Авербух планирует провести ледовое представление «Письма любви». Общая сумма на реализацию составляет 116 072 577 рублей, 34 886 500 из которых — грант, 81 186 077 — софинансирование.

Евгений Плющенко запрашивает грант на шоу «Русские сезоны» и «Снегурочка». Общая сумма 154 444 770 рублей, из которых 59 304 770 — грант, 95 140 миллионов — софинансирование.

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