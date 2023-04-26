Костомаров испытывает сложности при реабилитации

Олимпийский чемпион находится в больнице четвертый месяц. Его состояние стабильно, но ему тяжело выполнять упражнения. Роману пока трудно восстановить подвижность конечностей.

«Сейчас с Романом работают лучшие специалисты по реабилитации. Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», — приводит слова источника РБК-Спорт.