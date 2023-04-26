Костомаров испытывает сложности при реабилитации
Фигурист Роман Костомаров испытывает сложности в ходе реабилитации.
Фигурист Роман Костомаров испытывает сложности в ходе реабилитации.
Олимпийский чемпион находится в больнице четвертый месяц. Его состояние стабильно, но ему тяжело выполнять упражнения. Роману пока трудно восстановить подвижность конечностей.
«Сейчас с Романом работают лучшие специалисты по реабилитации. Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», — приводит слова источника РБК-Спорт.
Костомаров попал в больницу в начале января с тяжелой формой пневмонии. Из-за вирусно-бактериальной инфекции у фигуриста наступило тотальное поражение легких и развился некроз конечностей. Врачи провели Костомарову ампутации на руках и ногах. Восстановление 46-летнего спортсмена может занять несколько лет.