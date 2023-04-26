Шесть российских городов примут этапы Гран-при по фигурному катанию

Этапы пройдут в шести российских городах: их примут Уфа (13−16 октября), Омск (20−23 октября), Красноярск (27−30 октября), Казань (10−13 ноября), Самара (17−20 ноября) и Москва (24−27 ноября).

По сравнению с минувшим сезоном из календаря Гран-при России убрали Сочи, Пермь и второй этап в Москве.