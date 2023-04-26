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14:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Шесть российских городов примут этапы Гран-при по фигурному катанию

Пресс‑служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала расписание этапов российской серии Гран‑при по фигурному катанию на будущий сезон.

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Источник: РИА "Новости"

Этапы пройдут в шести российских городах: их примут Уфа (13−16 октября), Омск (20−23 октября), Красноярск (27−30 октября), Казань (10−13 ноября), Самара (17−20 ноября) и Москва (24−27 ноября).

По сравнению с минувшим сезоном из календаря Гран-при России убрали Сочи, Пермь и второй этап в Москве.

Финал Гран‑при и Всероссийские финальные соревнования среди юниоров «Кубок Федерации» запланированы на март 2024 года и пройдут в Москве. В минувшем сезоне финальный этап соревнований принимал Санкт-Петербург.

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