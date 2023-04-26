Шесть российских городов примут этапы Гран-при по фигурному катанию
Пресс‑служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала расписание этапов российской серии Гран‑при по фигурному катанию на будущий сезон.
Пресс‑служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала расписание этапов российской серии Гран‑при по фигурному катанию на будущий сезон.
Этапы пройдут в шести российских городах: их примут Уфа (13−16 октября), Омск (20−23 октября), Красноярск (27−30 октября), Казань (10−13 ноября), Самара (17−20 ноября) и Москва (24−27 ноября).
По сравнению с минувшим сезоном из календаря Гран-при России убрали Сочи, Пермь и второй этап в Москве.
Финал Гран‑при и Всероссийские финальные соревнования среди юниоров «Кубок Федерации» запланированы на март 2024 года и пройдут в Москве. В минувшем сезоне финальный этап соревнований принимал Санкт-Петербург.