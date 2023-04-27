Камила Валиева заявила о желании выступить на Олимпиаде-2026

«Если нас допустят, то да. Но я не люблю загадывать наперед. Когда ты об этом громко заявляешь, обычно это не сбывается. Сейчас я хочу просто показывать свое катание и выступать дальше.



Поначалу (после Олимпиады в Пекине) я вообще не понимала, продолжу я карьеру или нет. Но тренер меня подбадривал. Я нашла в себе силы. Сейчас мне гораздо легче в эмоциональном плане, чем в начале сезона», — сказала 17-летняя фигуристка.