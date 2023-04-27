Камила Валиева заявила о желании выступить на Олимпиаде-2026
Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Камила Валиева в интервью «Бизнес Online» рассказала о своем желании выступить на Олимпиаде-2026.
Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Камила Валиева в интервью «Бизнес Online» рассказала о своем желании выступить на Олимпиаде-2026.
«Если нас допустят, то да. Но я не люблю загадывать наперед. Когда ты об этом громко заявляешь, обычно это не сбывается. Сейчас я хочу просто показывать свое катание и выступать дальше.
Поначалу (после Олимпиады в Пекине) я вообще не понимала, продолжу я карьеру или нет. Но тренер меня подбадривал. Я нашла в себе силы. Сейчас мне гораздо легче в эмоциональном плане, чем в начале сезона», — сказала 17-летняя фигуристка.
Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. На предыдущей Олимпиаде Валиевой удалось выиграть золото в командных соревнованиях, но в индивидуальном выступлении россиянка заняла лишь четвертое место.
Стоит отметить, что в настоящее время в отношении Валиевой CAS расследует дело о положительной допинг-пробе, которая дала положительный результат 25 декабря 2021 года.