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18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Фигуристка Туктамышева рассказала, как дала необычный автограф

Спортсменка поделилась забавной историей.

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Источник: Reuters

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как оставила необычный автограф.

«Один раз я расписывалась кетчупом и горчицей. И это, наверное, самая уникальная роспись в моем исполнении была, потому что мы тогда познакомились с Бетиной Поповой. Она попросила у меня автограф. Мы были уже на одной волне в то время — буквально через полчаса. И вместо того, чтобы найти ручку, я взяла салфетку и сделала роспись красным кетчупом и роспись горчицей. Такая история. И после этого мы стали лучшими подружками», — сказала Туктамышева в своем телеграм-канале.

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Фигуристка Туктамышева рассказала, как дала необычный автограф
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