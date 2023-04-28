Фигуристка Туктамышева рассказала, как дала необычный автограф

«Один раз я расписывалась кетчупом и горчицей. И это, наверное, самая уникальная роспись в моем исполнении была, потому что мы тогда познакомились с Бетиной Поповой. Она попросила у меня автограф. Мы были уже на одной волне в то время — буквально через полчаса. И вместо того, чтобы найти ручку, я взяла салфетку и сделала роспись красным кетчупом и роспись горчицей. Такая история. И после этого мы стали лучшими подружками», — сказала Туктамышева в своем телеграм-канале.