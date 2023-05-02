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15:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Озвучили стоимость протезов для фигуриста Романа Костомарова

Генеральный директор компании по производству протезов Иван Худяков рассказал о стоимости устройств, которые подойдут для фигуриста Романа Костомарова.

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Источник: РИА "Новости"

«Если говорим про бионические протезы, электронные, то их стоимость начинается от одного миллиона 900 тысяч. И дальше есть за пять, за десять, за 12 и 15 миллионов», — рассказал Иван «Пятому каналу».

Врач-хирург Андрей Литвиненко объяснил особенности протезов, которые нужны Костомарову.

«Это такие протезы, которые содержат датчики. Они получают сигнал от мышц и нервов утраченных конечностей. Таким образом пациент тренируется выполнять, по сути, те же самые движения, которые выполнял кистью, но с помощью протеза», — сказал врач.

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