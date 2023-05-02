Озвучили стоимость протезов для фигуриста Романа Костомарова
Генеральный директор компании по производству протезов Иван Худяков рассказал о стоимости устройств, которые подойдут для фигуриста Романа Костомарова.
Генеральный директор компании по производству протезов Иван Худяков рассказал о стоимости устройств, которые подойдут для фигуриста Романа Костомарова.
«Если говорим про бионические протезы, электронные, то их стоимость начинается от одного миллиона 900 тысяч. И дальше есть за пять, за десять, за 12 и 15 миллионов», — рассказал Иван «Пятому каналу».
Врач-хирург Андрей Литвиненко объяснил особенности протезов, которые нужны Костомарову.
«Это такие протезы, которые содержат датчики. Они получают сигнал от мышц и нервов утраченных конечностей. Таким образом пациент тренируется выполнять, по сути, те же самые движения, которые выполнял кистью, но с помощью протеза», — сказал врач.