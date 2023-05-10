Венгрия не примет чемпионат Европы по фигурному катанию
Венгерская федерация конькобежного спорта отказалась от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию в 2024 году, сообщает сайт организации.
Венгерская федерация конькобежного спорта отказалась от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию в 2024 году, сообщает сайт организации.
Ситуация на Украине влияет на экономику страны и на цены на энергоносители. Организация, после долгого обсуждения приняла решение отказаться от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию из-за отсутствия достаточных финансовых ресурсов.
Чемпионат Европы по фигурному катанию планировали провести в Будапеште с 22 по 28 января 2024 года.