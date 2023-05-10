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19:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Венгрия не примет чемпионат Европы по фигурному катанию

Венгерская федерация конькобежного спорта отказалась от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию в 2024 году, сообщает сайт организации.

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Источник: Reuters

Ситуация на Украине влияет на экономику страны и на цены на энергоносители. Организация, после долгого обсуждения приняла решение отказаться от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию из-за отсутствия достаточных финансовых ресурсов.

Чемпионат Европы по фигурному катанию планировали провести в Будапеште с 22 по 28 января 2024 года.

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