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11:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Дизайнер Алена Куклачева рассказала о ценах на костюмы для фигуристов и гимнасток

Алена поделилась подробностями о стоимости костюмов.

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Источник: Reuters

«В основном цена костюма зависит от кристаллов. Дорогой сегмент — это кристаллы Swarovski. Это самые лучшие кристаллы, которые есть в мире для нашего вида деятельности, дальше уже только бриллианты (улыбается). Можно сделать микс кристаллов Swarovski с более бюджетными — это будет более доступно по цене. Либо использовать только бюджетные кристаллы.

В художественной гимнастике костюмы у нас стоят от 80 тысяч рублей на заказ. В фигурном катании в среднем получается 50−60 тысяч рублей, там все-таки меньше кристаллов используется», — сказала дизайнер в интервью «Чемпионату».

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