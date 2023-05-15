Дизайнер Алена Куклачева рассказала о ценах на костюмы для фигуристов и гимнасток

«В основном цена костюма зависит от кристаллов. Дорогой сегмент — это кристаллы Swarovski. Это самые лучшие кристаллы, которые есть в мире для нашего вида деятельности, дальше уже только бриллианты (улыбается). Можно сделать микс кристаллов Swarovski с более бюджетными — это будет более доступно по цене. Либо использовать только бюджетные кристаллы.



В художественной гимнастике костюмы у нас стоят от 80 тысяч рублей на заказ. В фигурном катании в среднем получается 50−60 тысяч рублей, там все-таки меньше кристаллов используется», — сказала дизайнер в интервью «Чемпионату».