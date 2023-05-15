Фигуристка Алина Загитова показала, как тренируется на отдыхе
Загитова выложила видео тренировки ягодиц.
Загитова выложила видео тренировки ягодиц.
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала видео своей тренировки во время отдыха в Дубае.
Алина вместе с подругой выполняют комплекс упражнений, для укрепления мышц ног и ягодиц. Спортсменка даже в отпуске держит тело в тонусе.
Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Она не соревнуется на профессиональном уровне с декабря 2019 года.