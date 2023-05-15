Фигуристка Алина Загитова показала, как тренируется на отдыхе

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала видео своей тренировки во время отдыха в Дубае.

Алина вместе с подругой выполняют комплекс упражнений, для укрепления мышц ног и ягодиц. Спортсменка даже в отпуске держит тело в тонусе.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c03fe9e028bbe4dd&partner_ext=173&place_id=222&oid=-101636047&hd=2&id=456243391&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.