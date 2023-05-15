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16:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Фигуристка Алина Загитова показала, как тренируется на отдыхе

Загитова выложила видео тренировки ягодиц.

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Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала видео своей тренировки во время отдыха в Дубае.

Алина вместе с подругой выполняют комплекс упражнений, для укрепления мышц ног и ягодиц. Спортсменка даже в отпуске держит тело в тонусе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Она не соревнуется на профессиональном уровне с декабря 2019 года.

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 Фигуристка Алина Загитова показала, как тренируется на отдыхе
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