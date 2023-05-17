Американская фигуристка Сара Хьюз стала политиком

На Олимпийский играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити Сара Хьюз выиграла золото в одиночном катании. После этого Хьюз активно занималась проблемами рака груди и благотворительностью, училась юриспруденции в Йельском и Пенсильванском университетах, а сейчас планирует реализовать себя в политике.

Сара баллотируется в Палату представителей США. Хьюз подала заявку на участие в выборах 2024 года от демократов в 4-м округе Нью-Йорка, находящемся под контролем республиканской партии. Он примыкает к округу, в который входит ее родной город Грейт-Нек.