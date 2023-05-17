Американская фигуристка Сара Хьюз стала политиком
Олимпийская чемпионка планирует сделать карьеру в политике.
Олимпийская чемпионка планирует сделать карьеру в политике.
На Олимпийский играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити Сара Хьюз выиграла золото в одиночном катании. После этого Хьюз активно занималась проблемами рака груди и благотворительностью, училась юриспруденции в Йельском и Пенсильванском университетах, а сейчас планирует реализовать себя в политике.
Сара баллотируется в Палату представителей США. Хьюз подала заявку на участие в выборах 2024 года от демократов в 4-м округе Нью-Йорка, находящемся под контролем республиканской партии. Он примыкает к округу, в который входит ее родной город Грейт-Нек.
«Сара Хьюз родилась и выросла на Лонг-Айленде. Она обеспокоена тем, куда мы движемся, будь то рост цен, общественная безопасность и насилие с применением огнестрельного оружия или угрозы здоровью женщин. Хьюз собирается сделать объявление в ближайшие несколько недель», — говорится в сообщении партии.