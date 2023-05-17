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16:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Евгения Медведева: Я сильно похудела, и мне теперь неудобно прыгать

Двукратная чемпионка мира рассказала, как снижение веса повлияло на ее спортивные навыки.

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Источник: РИА "Новости"

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала в своем телеграм-канале:

«Интересный факт: я сильно похудела, и мне теперь неудобно прыгать. Казалось бы, в фигурном катании должно работать все наоборот. Но нет. Пойду поем, что еще сказать, ха-ха».

17 мая фигуристка выступит в Вологде в шоу Ильи Авербуха.

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