Евгения Медведева: Я сильно похудела, и мне теперь неудобно прыгать
Двукратная чемпионка мира рассказала, как снижение веса повлияло на ее спортивные навыки.
Двукратная чемпионка мира рассказала, как снижение веса повлияло на ее спортивные навыки.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала в своем телеграм-канале:
«Интересный факт: я сильно похудела, и мне теперь неудобно прыгать. Казалось бы, в фигурном катании должно работать все наоборот. Но нет. Пойду поем, что еще сказать, ха-ха».
17 мая фигуристка выступит в Вологде в шоу Ильи Авербуха.