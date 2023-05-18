Щербакова опубликовала видео с Загитовой в банных халатах
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова опубликовала в своем телеграм-канале видео с победительницей Игр Алиной Загитовой.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова опубликовала в своем телеграм-канале видео с победительницей Игр Алиной Загитовой.
На 15-секундном видео фигуристки появились в банных халатах, с полотенцами на голове и в солнцезащитных очках. Девушки подпевают легендарному хиту 00-х Dilemma в исполнении бывшей участницы группы Destiny's Child Келли Роулэнд и американского рэпера Нелли.
Судя по всему, видео носит поздравительный характер. Сегодня Алине Загитовой исполняется 21 год. Известно, что фигуристки находятся в дружеских отношениях. В прошлом году они вместе вели шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Обе спортсменки являются олимпийскими чемпионками в одиночном фигурном катании. Загитова завоевала золото на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, а золотой триумф Щербаковой пришелся на Олимпиаду-2022 в Пекине.