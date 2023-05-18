Щербакова опубликовала видео с Загитовой в банных халатах

На 15-секундном видео фигуристки появились в банных халатах, с полотенцами на голове и в солнцезащитных очках. Девушки подпевают легендарному хиту 00-х Dilemma в исполнении бывшей участницы группы Destiny's Child Келли Роулэнд и американского рэпера Нелли.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=55e736bd4457830b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239049&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Судя по всему, видео носит поздравительный характер. Сегодня Алине Загитовой исполняется 21 год. Известно, что фигуристки находятся в дружеских отношениях. В прошлом году они вместе вели шоу «Ледниковый период» на Первом канале.