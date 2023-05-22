В МГУ объяснили причины ухода Евгении Медведевой

Ранее в соцсетях появилось сообщение со словами Медведевой, в котором она рассказала, что ушла из МГУ якобы из-за конфликта с руководством вуза. Согласно заявлению фигуристки, руководство было недовольно заголовком к одному из ее интервью и решило не предоставлять материалы для учебы.

«Фигуристка Евгения Медведева поступила на учебу на наш факультет в сентябре 2021 года. В связи с высокой медийной загруженностью она не смогла посещать занятия, в связи с чем её учеба была прекращена. Мы желаем Евгении успехов и новых достижений в её профессиональной деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ.