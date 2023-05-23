Елизавета Туктамышева рассказала о своей поездке в Мексику

Елизавета Туктамышева поделилась с поклонниками фотографией из Мексики:

"Ребята, привет! Не потеряли меня?

Я сейчас в Мексике! Прилетела на мастер-классы вместе с Алексеем Николаевичем (Мишиным) и Татьяной Николаевной (Прокофьевой)!

Буду тренироваться и вдохновляться новой страной. Постараюсь почаще показывать вам свою жизнь отсюда", — написала фигуристка в своем телеграм-канале.