Елизавета Туктамышева рассказала о своей поездке в Мексику
Фигуристка прилетела на мастер-классы вместе с тренером Алексеем Мишиным и хореографом Татьяной Прокофьевой.
Фигуристка прилетела на мастер-классы вместе с тренером Алексеем Мишиным и хореографом Татьяной Прокофьевой.
Елизавета Туктамышева поделилась с поклонниками фотографией из Мексики:
"Ребята, привет! Не потеряли меня?
Я сейчас в Мексике! Прилетела на мастер-классы вместе с Алексеем Николаевичем (Мишиным) и Татьяной Николаевной (Прокофьевой)!
Буду тренироваться и вдохновляться новой страной. Постараюсь почаще показывать вам свою жизнь отсюда", — написала фигуристка в своем телеграм-канале.
Елизавета Туктамышева чемпионка мира и Европы 2015 года в одиночном катании, призер чемпионатов мира и Европы.