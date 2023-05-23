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16:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Елизавета Туктамышева рассказала о своей поездке в Мексику

Фигуристка прилетела на мастер-классы вместе с тренером Алексеем Мишиным и хореографом Татьяной Прокофьевой.

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Источник: РИА "Новости"

Елизавета Туктамышева поделилась с поклонниками фотографией из Мексики:

"Ребята, привет! Не потеряли меня?

Я сейчас в Мексике! Прилетела на мастер-классы вместе с Алексеем Николаевичем (Мишиным) и Татьяной Николаевной (Прокофьевой)!

Буду тренироваться и вдохновляться новой страной. Постараюсь почаще показывать вам свою жизнь отсюда", — написала фигуристка в своем телеграм-канале.

Елизавета Туктамышева чемпионка мира и Европы 2015 года в одиночном катании, призер чемпионатов мира и Европы.

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