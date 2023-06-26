Роман Костомаров впервые показал протезы на ногах

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8017eb07a2768728&partner_ext=173&place_id=222&oid=-205805412&hd=2&id=456242106&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На видео Костомаров усердно работает на велотренажере. При этом у спортсмена установлены протезы на обеих ногах.

«Ох уж не просто это все… Ни морально, ни физически… Мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хотя она и не была простой», — подписал видео Костомаров.

В начале января 46-летнего Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений у спортсмена возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей. Позднее сообщалось, что фигурист дважды перенес инсульт.

В мае Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации. На прошлой неделе спортсмену установили протезы и он начал процесс реабилитации. Планируется, что Костомарова пробудет в больнице как минимум до конца лета.