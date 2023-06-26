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15:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Роман Костомаров впервые показал протезы на ногах

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал первое видео из больницы, где спортсмен тренируется с протезами на ногах.

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На видео Костомаров усердно работает на велотренажере. При этом у спортсмена установлены протезы на обеих ногах.

«Ох уж не просто это все… Ни морально, ни физически… Мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хотя она и не была простой», — подписал видео Костомаров.

В начале января 46-летнего Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений у спортсмена возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей. Позднее сообщалось, что фигурист дважды перенес инсульт.

В мае Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации. На прошлой неделе спортсмену установили протезы и он начал процесс реабилитации. Планируется, что Костомарова пробудет в больнице как минимум до конца лета.

Роман Костомаров в паре с Татьяной Навкой стал олимпийским чемпионом на Играх 2006 года в Турине.

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