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18:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Трусова рассказала, что ей сложно слушать собственную песню

Фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями по поводу записи песни «Два крыла».

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В конце июня Александра Трусова в день своего 19-летия опубликовала песню и клип. Теперь сингл доступен на различных музыкальных онлайн-платформах.

«Мне предложили записать, это для меня было удивлением. Я очень не люблю свой голос. Никогда не хотела, чтобы при мне слушали мои интервью. Да и сама тоже слушала редко, только если надо было проверить. Поэтому записывать и потом слушать песню мне было сложно. Не знаю почему. Наверное, у многих людей так. Мы занимались пять дней по два часа, и в итоге получилось записать трек. Сначала меня учили вокалу, а потом отрабатывали уже конкретно эту песню. Потом, в перерыве между отпуском и сборами, я записала клип. Решение было принято очень быстро. Времени было мало. Я спрашивала: “Как мы все успеем?”. Мне отвечали: “Успеем”. В итоге записывали ночью — в тот день я спала всего один час», — сказала Александра.

В прошедшем сезоне Трусова приняла участие в двух этапах Гран-при России. С чемпионата России, который проходил в конце декабря, спортсменка снялась из-за болезни.

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