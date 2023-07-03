Трусова рассказала, что ей сложно слушать собственную песню

«Мне предложили записать, это для меня было удивлением. Я очень не люблю свой голос. Никогда не хотела, чтобы при мне слушали мои интервью. Да и сама тоже слушала редко, только если надо было проверить. Поэтому записывать и потом слушать песню мне было сложно. Не знаю почему. Наверное, у многих людей так. Мы занимались пять дней по два часа, и в итоге получилось записать трек. Сначала меня учили вокалу, а потом отрабатывали уже конкретно эту песню. Потом, в перерыве между отпуском и сборами, я записала клип. Решение было принято очень быстро. Времени было мало. Я спрашивала: “Как мы все успеем?”. Мне отвечали: “Успеем”. В итоге записывали ночью — в тот день я спала всего один час», — сказала Александра.