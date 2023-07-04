Костомаров опубликовал новое видео своих тренировок
Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал третье видео с тренировками после протезирования.
Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал третье видео с тренировками после протезирования.
На видеозаписи 46-летний Костомаров занимается на беговой дорожке, поднимает веса, несмотря на удаленные кисти, а также выполняет другие упражнения.
«Преодоление всего. Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни», — написал он в своих соцсетях.
Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. 26 июня он опубликовал первое видео тренировки после протезирования.