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16:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Костомаров опубликовал новое видео своих тренировок

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал третье видео с тренировками после протезирования.

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На видеозаписи 46-летний Костомаров занимается на беговой дорожке, поднимает веса, несмотря на удаленные кисти, а также выполняет другие упражнения.

«Преодоление всего. Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни», — написал он в своих соцсетях.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. 26 июня он опубликовал первое видео тренировки после протезирования.

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 Костомаров опубликовал новое видео своих тренировок
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