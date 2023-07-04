Костомаров опубликовал новое видео своих тренировок

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=985da6b349cbccae&partner_ext=173&place_id=222&oid=-51966513&autoplay=1&id=456241928" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На видеозаписи 46-летний Костомаров занимается на беговой дорожке, поднимает веса, несмотря на удаленные кисти, а также выполняет другие упражнения.

«Преодоление всего. Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни», — написал он в своих соцсетях.