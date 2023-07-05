Жулин — о Костомарове: у Ромы было всего 2% шансов выжить

«Насколько я знаю, он потянул плечо 1 января. Чтобы Рома мог продолжать кататься, ему вкололи противовоспалительное. Что оно делает — снимает температуру, человек не чувствует боли. Я думаю, он тогда заболел пневмонией, за счет того, что температура сбивалась, симптомов, кроме кашля, не ощущалось. Думаю, что это довело его за 10 дней до такого состояния. <…> 10 января он отметил окончание елок, где он участвовал. Была баня. Все это привело к болезни как снежный ком», — поделился Жулин.