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14:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Скончалась вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Ирина Рабер

Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ирина Рабер умерла на 74-м году жизни после продолжительной болезни.

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Источник: Reuters

«Ушел человек, который очень многое сделал для фигурного катания в стране, в Москве, построил несколько катков, дал возможность заниматься тысячам детей и достигать высоких результатов сборной. Человек потрясающей стойкости, профессионал в области управления, а также в отношениях с людьми. Сложно подобрать слова. Можно пожелать только мужества и стойкости родным и близким. Мы сожалеем об этой огромной утрате», — приводит слова генерального директора ФФККР Александра Когана ТАСС.

Рабер с 2005 года по апрель 2022-го возглавляла Федерацию фигурного катания на коньках Москвы, также она была председателем комиссии по этике ФФККР, вице-президентом организации. Работала префектом Северо-восточного административного округа Москвы. Награждена орденом Дружбы и орденом Почета.

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