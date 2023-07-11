«Как женщина после родов»: Костомаров показал, как тренируется

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=00c1bb5d06092372&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239118" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсмен рассказал, что ему не просто даются занятия на тренажерах.

«Я как женщина после родов. Занимаюсь. Видишь какие мышцы у меня, приводящие. Непросто дается», — говорит Костомаров.

Фигуриста госпитализировали 10 января с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

Первое видео из больницы спортсмен опубликовал 26 июня, показал, как занимается на велотренажере.