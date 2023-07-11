«Как женщина после родов»: Костомаров показал, как тренируется
Российский фигурист Роман Костомаров поделился новым видео своей тренировки в тренажерном зале.
Российский фигурист Роман Костомаров поделился новым видео своей тренировки в тренажерном зале.
Спортсмен рассказал, что ему не просто даются занятия на тренажерах.
«Я как женщина после родов. Занимаюсь. Видишь какие мышцы у меня, приводящие. Непросто дается», — говорит Костомаров.
Фигуриста госпитализировали 10 января с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.
Первое видео из больницы спортсмен опубликовал 26 июня, показал, как занимается на велотренажере.
Костомаров провел в больнице 175 дней, а 6 июля его выписали. Сообщалось, что он вернется в медицинское учреждение для подготовки к протезированию рук.