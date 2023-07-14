Костомаров выложил новое видео своей тренировки на степах

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b9589701d9174754&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239124" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсмен с утяжелителями на руках выполняет упражнения на степах, имитирующие ходьбу по ступеням.

«Барьеры жизни!», — подписал Костомаров.

6 июля Костомарова выписали из больницы после 175 дней лечения. Но он должен вернуться к врачам, чтобы продолжить процесс подготовки к протезированию рук.

26 июня фигурист опубликовал первое видео из больницы. Он показал, как занимается на велотренажере.

10 января Романа госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему спортсмену провели несколько операций по ампутации.