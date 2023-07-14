Костомаров выложил новое видео своей тренировки на степах
Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал новое видео своих тренировок в тренажерном зале.
Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал новое видео своих тренировок в тренажерном зале.
Спортсмен с утяжелителями на руках выполняет упражнения на степах, имитирующие ходьбу по ступеням.
«Барьеры жизни!», — подписал Костомаров.
6 июля Костомарова выписали из больницы после 175 дней лечения. Но он должен вернуться к врачам, чтобы продолжить процесс подготовки к протезированию рук.
26 июня фигурист опубликовал первое видео из больницы. Он показал, как занимается на велотренажере.
10 января Романа госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему спортсмену провели несколько операций по ампутации.