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15:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Загорски и Гурейро объявили о завершении карьеры

Российские фигуристы, специализирующиеся в танцах на льду, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро объявили о завершении карьеры.

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Источник: РИА "Новости"

Танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро объявили о завершении карьеры.

«Сегодня мы хотим официально объявить об окончании нашей соревновательной карьеры в танцах на льду. Мы гордимся нашими достижениями и дорожим всеми воспоминаниями. Мы также безмерно благодарны за возможности, которые сделали нас такими, какие мы есть сегодня.

После многих лет самоотверженности, тяжелой работы и бесчисленных часов тренировок мы приняли решение уйти. Несмотря на сладко-горькое чувство, мы взволнованы будущими проектами и тем, что нас ждет впереди. Принять окончание этой главы означает также признать влияние той поддержки, которую мы получали от наших тренеров, семьи, друзей, болельщиков и товарищей по команде на протяжении всего нашего пути.

Мы хотели бы выразить всем искреннюю благодарность за поддержку на протяжении многих лет. Эта часть нашей жизни навсегда останется с нами», — написал Гурейро в соцсетях.

Загорски и Гурейро выступали вместе с 2014 года. Они стали 13-ми на Олимпиаде-2018, занимали 8-е место на ЧМ-2018 и 10-е место на ЧМ-2021. Дуэт несколько раз оказывался на подиуме этапов Гран-при, а также завоевал две бронзовые и одну серебряную медаль чемпионатов России.

28-летняя Загорски до 2012 года выступала за Францию. Дед фигуристки Доминик Загорский родился в Москве в польской семье.

32-летний Гурейро родился в Австралии в семье советской фигуристки Светланы Ляпиной, которая также выступала в танцах на льду в паре с Георгием Суром.

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