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14:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Костомаров рассказал, как адаптируется к жизни после больницы

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о возвращении домой после выписки из больницы.

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Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января и провел в клинике 175 дней. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног.

«Вот мы и дома. Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, все это совсем непросто. Иногда хочется все вернуть назад, но мы понимаем, что это невозможно. Что поделать — в такие условия мы поставлены сегодня. Но нужно идти дальше. Прямо как в спорте: бороться и не сдаваться. Слава Богу, благодаря моей любимой жене у нас получается справляться даже с такими трудностями.

Мы желаем вам любви, здоровья и всего самого хорошего! И спасибо всем, кто поддерживает и помогает. Идем дальше!», — написал Костомаров в социальной сети TenChat.

В начале июля 46-летнего спортсмена выписали из больницы в Коммунарке. Позднее он опубликовал три видеозаписи с тренировками после протезирования.

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