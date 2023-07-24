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11:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Загитова рассказала, как едва не погибла в ДТП

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как попала в серьезную аварию с мамой по дороге на тренировку.

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Источник: AP 2023

Загитова отметила, что была плохая погода и машина улетела в кювет.

«Мы с мамой улетали в кювет, машина переворачивалась, потому что был ливень, ничего не видно, дороги ужасные, они узкие. Навстречу фура летела, и она так, видимо, занеслась, что нас перевалило. Я в счастливой рубашке родилась», — сказала Загитова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа».

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях. На данный момент она не участвует в официальных соревнованиях.

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