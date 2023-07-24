Загитова рассказала, как едва не погибла в ДТП

«Мы с мамой улетали в кювет, машина переворачивалась, потому что был ливень, ничего не видно, дороги ужасные, они узкие. Навстречу фура летела, и она так, видимо, занеслась, что нас перевалило. Я в счастливой рубашке родилась», — сказала Загитова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа».