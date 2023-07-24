Загитова рассказала, как едва не погибла в ДТП
Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как попала в серьезную аварию с мамой по дороге на тренировку.
Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как попала в серьезную аварию с мамой по дороге на тренировку.
Загитова отметила, что была плохая погода и машина улетела в кювет.
«Мы с мамой улетали в кювет, машина переворачивалась, потому что был ливень, ничего не видно, дороги ужасные, они узкие. Навстречу фура летела, и она так, видимо, занеслась, что нас перевалило. Я в счастливой рубашке родилась», — сказала Загитова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа».
21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях. На данный момент она не участвует в официальных соревнованиях.