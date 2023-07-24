Алина Загитова: «Родители брали кредит, чтобы я жила в Москве»

Она рассказала, что на протяжении трех лет уговаривала родителей переехать, но мама боялась менять место жительства, так как это был серьезный шаг.

«Родители боялись, то есть они тоже хотели, мама все время верила… Родители брали кредит, чтобы я жила в Москве. Представляете, брать кредиты, не понимая толком на что? Потому что непонятно, будет ли твой ребенок хотя бы в юниорской сборной. Но они верили в меня», — сказала Загитова в подкасте олимпийского чемпиона Максима Транькова «Произвольная программа».