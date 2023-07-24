Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Алания
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
19:30
Химки
Торпедо
Футбол. Первый дивизион
23.07
Черноморец
Родина
00
Футбол. Первый дивизион
23.07
Арсенал
Динамо Мх
00
Футбол. Премьер-лига
23.07
Сочи
Балтика
20
Футбол. Премьер-лига
23.07
Ростов
Факел
21
Все события
Фоторепортажи
8Российские спортсмены, сменившие гражданство
22«Краснодар» обыграл «Динамо» в стартовом матче ЧР
11:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Алина Загитова: «Родители брали кредит, чтобы я жила в Москве»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как уговаривала маму переехать в Москву.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Она рассказала, что на протяжении трех лет уговаривала родителей переехать, но мама боялась менять место жительства, так как это был серьезный шаг.

«Родители боялись, то есть они тоже хотели, мама все время верила… Родители брали кредит, чтобы я жила в Москве. Представляете, брать кредиты, не понимая толком на что? Потому что непонятно, будет ли твой ребенок хотя бы в юниорской сборной. Но они верили в меня», — сказала Загитова в подкасте олимпийского чемпиона Максима Транькова «Произвольная программа».

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Манчестер Юнайтед» представил необычную гостевую форму на новый сезон
«Аль-Хиляль» сделал официальное предложение «ПСЖ» по трансферу...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь