Российская фигуристка рассказала, что ей не хватало денег на хлеб
Российская фигуристка Ксения Цибинова призналась, что искала деньги на еду в начале карьеры.
Российская фигуристка Ксения Цибинова призналась, что искала деньги на еду в начале карьеры.
Российская фигуристка Ксения Цибинова поделилась эпизодом из начала карьеры, когда приходилось справляться с финансовыми проблемами после переезда в Москву.
«Поменяли все кардинально. Сначала переехали с мамой, дедушкой и бабушкой, потом уже вдвоем с мамой остались. Снимали квартиру. Жить было нелегко, особенно в смысле трат. Порой приходилось последние деньги искать, чтобы банально купить хлеб. Потом продали квартиру в Ярославле, купили здесь, стало попроще, но все равно объективно на фигурное катание очень большие затраты», — приводит слова фигуристки «Спорт-Экспресс».
Цибинова является победительницей двух этапов Кубка России. На чемпионате России 2021 года она заняла восьмое место. Фигуристка завершила карьеру после чемпионата России в том же году в возрасте 17 лет.