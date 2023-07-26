Российская фигуристка рассказала, что ей не хватало денег на хлеб

Российская фигуристка Ксения Цибинова поделилась эпизодом из начала карьеры, когда приходилось справляться с финансовыми проблемами после переезда в Москву.

«Поменяли все кардинально. Сначала переехали с мамой, дедушкой и бабушкой, потом уже вдвоем с мамой остались. Снимали квартиру. Жить было нелегко, особенно в смысле трат. Порой приходилось последние деньги искать, чтобы банально купить хлеб. Потом продали квартиру в Ярославле, купили здесь, стало попроще, но все равно объективно на фигурное катание очень большие затраты», — приводит слова фигуристки «Спорт-Экспресс».