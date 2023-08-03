Дочь Тутберидзе выиграла первый турнир после перехода в сборную Грузии
Серебряные призеры чемпионата России в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержали победу на турнире Lake Placid Ice Dance International, который прошел в CША.
Серебряные призеры чемпионата России в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержали победу на турнире Lake Placid Ice Dance International, который прошел в CША.
После короткой программы (74,35 балла) фигуристы шли на втором месте, но в произвольной дуэт набрал 117,47 балла и в сумме (191,82) уверенно опередили американскую пару Уна и Гэйдж Браун (180,66).
Турнир в Лейк-Плэсиде стал для Дэвис и Смолкина первым под грузинским флагом. Перед началом сезона-2023/24 пара решила сменить спортивное гражданство. До этого они четыре сезона выступали под флагом России.
«Дебютом довольны, был большой перерыв и нам было необходимо начать где-то выступать, Лэйк-Плэсид оказался подходящим турниром. Рады, что удалось победить и успешно начать сезон под грузинским флагом», — сказала Дэвис после турнира.
Результат в Лейк-Плэсиде стал для Дэвис и Смолкина одним из лучших за всю карьеру. Больше они набирали только на турнире в Варшаве (199,90 балла) в ноябре 2021 года и на чемпионате России (207,70 балла) в декабре 2022 года. Кроме того, для грузинской пары это вторая в карьере победа на международном турнире.