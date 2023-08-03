Дочь Тутберидзе выиграла первый турнир после перехода в сборную Грузии

После короткой программы (74,35 балла) фигуристы шли на втором месте, но в произвольной дуэт набрал 117,47 балла и в сумме (191,82) уверенно опередили американскую пару Уна и Гэйдж Браун (180,66).

Турнир в Лейк-Плэсиде стал для Дэвис и Смолкина первым под грузинским флагом. Перед началом сезона-2023/24 пара решила сменить спортивное гражданство. До этого они четыре сезона выступали под флагом России.

«Дебютом довольны, был большой перерыв и нам было необходимо начать где-то выступать, Лэйк-Плэсид оказался подходящим турниром. Рады, что удалось победить и успешно начать сезон под грузинским флагом», — сказала Дэвис после турнира.